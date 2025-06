Dois 'drones' abatidos por forças israelitas terão sido lançados em Teerão

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram hoje ter abatido dois 'drones', antes de entrarem no espaço aéreo israelita, provenientes "provavelmente" do Irão.

"Ao início desta noite, dois UAV ('drones') que se aproximavam do território israelita, provavelmente vindos do Irão, foram intercetados pela Força Aérea (IAF)", afirmam as IDF em comunicado nas redes sociais.

As interceções ocorreram fora do território israelita e as sirenes foram acionadas de acordo com o protocolo, adianta a mesma fonte, quando está a iniciar-se um cessar-fogo entre os dois países.

Nas primeiras horas de cessar-fogo ambas as partes trocaram acusações de violações do mesmo, mas Israel anunciou mais tarde a suspensão dos seus ataques contra o Irão, após uma conversa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O conflito foi desencadeado por ataques israelitas em 13 de junho no Irão, justificados pela criação iminente de uma arma nuclear, o que é refutado por Teerão.

No domingo, os Estados Unidos executaram bombardeamentos contra instalações nucleares iranianas e, na segunda-feira, Teerão reivindicou um ataque de retaliação contra uma base norte-americana no Qatar.

O ataque da República Islâmica não provocou estragos ou vítimas, segundo Washington por Teerão ter avisado previamente.

No mesmo dia, e após quase duas semanas de ataques aéreos cruzados entre Israel e o Irão contra os respetivos territórios, Trump anunciou um acordo de cessar-fogo entre as partes.