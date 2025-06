Teerão retaliará com força a novos ataques dos EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que o país está "pronto para voltar a responder" com força a qualquer novo ataque dos Estados Unidos, após ter lançado mísseis contra uma base norte-americana no Qatar.

"Os ataques com mísseis do Irão contra a base [norte-americana] de Al-Udeid foram uma resposta à agressão flagrante dos Estados Unidos" contra o território iraniano, declarou na segunda-feira Abbas Araghchi.

Estas declarações foram feitas antes de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado que Israel e Irão chegaram a acordo para um "cessar-fogo completo e total" a ser implementado no prazo de 24 horas.

"Em caso de novas ações dos Estados Unidos, [o Irão] está pronto para voltar a responder", disse Araghchi, em nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Num outro comunicado, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, prometeu fazer com que os Estados Unidos "se arrependam" de qualquer novo ataque ao território iraniano.

"Avisamos o estúpido Presidente norte-americano" Donald Trump "que, em caso de novas agressões (...), receberá novas respostas contundentes de que se arrependerá", disse o chefe da Guarda, Mohammad Pakpour, segundo a televisão estatal.

A agência de notícias governamental iraniana Irna, citando um comunicado da Guarda Revolucionária, afirmou que seis mísseis iranianos atingiram na segunda-feira uma base norte-americana no Qatar, em retaliação aos bombardeamentos dos Estados Unidos a instalações nucleares em território iraniano.

Um pouco antes, o Conselho de Segurança Nacional iraniano tinha confirmado num comunicado ter "atacado a base norte-americana", sem contudo indicar se a operação tinha sido bem-sucedida.

O número de mísseis utilizados "foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos utilizaram para atacar as instalações nucleares iranianas", indicou o Conselho de Segurança Nacional iraniano.

O Irão tinha prometido retaliações pela "Operação Martelo da Meia-Noite", o bombardeamento norte-americano no fim de semana às suas instalações de enriquecimento de urânio e produção de combustível nuclear em Isfahan, Natanz e Fordo.

Al Udeid é a maior base norte-americana do Médio Oriente, localizada nos arredores de Doha e albergando cerca de 10.000 soldados, que tinham previamente sido evacuados.

A resposta do Irão surgiu horas depois de a embaixada dos Estados Unidos no Qatar ter recomendado que os cidadãos norte-americanos residentes no país se abrigassem "até novo aviso".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, agradeceu ao Irão por ter avisado antecipadamente do ataque "muito fraco" que fez na segunda-feira a uma base militar dos Estados Unidos no Qatar, que não fez vítimas nem causou danos substanciais.

"O Irão respondeu oficialmente à nossa destruição das suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que combatemos com muita eficácia", afirmou Trump na rede social Truth.

Segundo o Presidente norte-americano, foram disparados contra a base norte-americana de Al Udeid, no Qatar, 14 mísseis, dos quais 13 foram abatidos e um seguiu numa "direção não ameaçadora".

"Tenho o prazer de informar que NENHUM americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante ainda, [os iranianos] tiraram tudo do seu 'sistema' e, espero, não haverá mais ÓDIO", adiantou Trump.

"Quero agradecer ao Irão por nos ter avisado com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida se perdesse e que ninguém ficasse ferido. Talvez o Irão possa agora prosseguir para a Paz e a Harmonia na Região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo", afirmou ainda o Presidente norte-americano.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.