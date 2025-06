Programa nuclear de Teerão arrasado por ataques israelitas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, proclamou hoje uma "vitória histórica" sobre o Irão, e que o país rival "nunca terá armas nucleares", após o programa para desenvolvimento destas ter ficado "na ruína" com os ataques sofridos.

Num discurso televisivo, enquanto se mantém um cessar-fogo entre os dois países, Netanyahu enumerou as conquistas de Israel através dos bombardeamentos dos últimos 12 dias, incluindo a eliminação de generais e cientistas nucleares de alto nível, a destruição das instalações nucleares de Natanz e Isfahan, para além do reator de água pesada de Arak.

"Durante dezenas de anos, prometi-vos que o Irão não teria armas nucleares e, de facto... levámos o programa nuclear do Irão à ruína", disse Netanyahu, reivindicando "uma vitória histórica".

"Destruímos o projeto nuclear do Irão. E se alguém no Irão tentar reconstruir esse projeto, agiremos com a mesma determinação, com a mesma intensidade, para frustrar qualquer tentativa", garantiu o primeiro-ministro israelita.

"Repito vezes sem conta: o Irão nunca terá armas nucleares", acrescentou.