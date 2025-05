Más condições meteorológicas levaram ao cancelamento de voos para o Porto

O nevoeiro aliado à inoperacionalidade temporária do sistema de aterragem por instrumentos (ILS), devido às obras que decorrem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, levou ao cancelamento ontem à noite de dois voos com destino à cidade Invicta provenientes da Madeira.

Segundo uma passageira, que deveria ter partido às 21 horas no voo da easyJet EJU7756, a companhia aérea avisou com antecedência que o voo iria sofrer um atraso. Mesmo assim, deslocou-se ao aeroporto e nos ecrãs informava que a aeronave partiria pelas 21h55.

“Quando indicaram a porta de embarque nós fomos para lá. Ficamos um bom bocado lá, não sei dizer quanto tempo. E foi aí que vieram e disseram que o voo tinha sido cancelado e informaram que tínhamos de nos dirigir para os balcões de check-in do 33 ao 35. Fomos todos para lá, na zona de partidas, fizemos fila e ainda demorou um bocadinho. Depois, veio uma pessoa da Portway que não sabia dar informação concreta”, relata a passageira.

Os passageiros foram informados que quem necessitasse de pernoitar em um hotel, que o deveria escolher, adiantar o pagamento e que depois deveria apresentar a factura à companhia aérea.

Sobre o reagendamento, a passageira esclarece que não tinham informações concretas. “Pediram para aguardarmos pela informação através da aplicação ou do nosso código de reserva porque seríamos informados, sendo certo que quando a tripulação sai do avião tem de descansar pelo menos 12 horas, por isso teríamos de dar esse intervalo”.

“Garantiram que o avião já estava aqui no aeroporto e seria esse avião que nos iria levar”, acrescentando que só à 00h17 receberam um e-mail que o voo teria sido reagendado para este sábado às 12h20.

Também o voo TP 1714 , da TAP Portugal, agendado para as 21h40, foi cancelado.

De acordo com a página on-line da ANA –Aeroportos de Portugal ao início da manhã, desde as 20h45 de sexta-feira, não tinha partido mais nenhum voo. Ontem, foram cancelados 40 voos com saída e/ou chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Outros tiveram de ser divergidos para outros aeroportos.