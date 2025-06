Custos horários do trabalho sobem 3,4% na zona euro no 1.º trimestre

Os custos horários do trabalho aumentaram, no primeiro trimestre de 2025, 3,4% na zona euro e 4,1% na União Europeia (UE), em comparação com o mesmo período do ano anterior, divulgou ontem o Eurostat.

As duas principais componentes dos custos do trabalho são os salários e vencimentos e os custos não salariais.

De acordo com o serviço de estatísticas europeu, na área do euro, entre Janeiro e Março, face ao trimestre homólogo, tanto os custos dos salários e vencimentos por hora quanto os custos não salariais aumentaram 3,4% cada.

Na UE, os custos dos ordenados e salários por hora aumentaram 4,2%, enquanto a componente não salarial subiu 3,8%.

Entre os Estados-membros, os maiores aumentos dos custos salariais horários para o conjunto da economia foram registados na Roménia (16,1%), Croácia (13,5%) e Bulgária (13,0%).

Três outros Estados-membros da UE registaram um aumento de 10% ou mais: Eslovénia (16,1%), Polónia (11,2%) e Hungria (10,2%).

Os aumentos mais baixos foram registados em Malta (1,6%), em França (1,9%) e na Alemanha (2,8%).

Em Portugal, o indicador cresceu 4,0% nos primeiros três meses do ano, face ao mesmo trimestre de 2024.