Vendas a retalho sobem 2,3% na zona euro em Abril

As vendas a retalho aumentaram 2,3% na zona euro e 2,8% na União Europeia (UE) em abril, face ao mesmo mês de 2024, corrigidas de efeitos sazonais, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Face a março, o volume do comércio a retalho aumentou 0,1% na área do euro e 0,7% na UE, de acordo com as primeiras estimativas do serviço de estatística da União Europeia.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos homólogos no volume total do comércio a retalho foram registados em Chipre (7,7%), na Estónia (6,2%) e na Suécia (5,7%), tendo sido observados recuos no Luxemburgo (-3,6%) e na Eslováquia (-0,1%).

Na comparação com março, os maiores aumentos mensais no volume total do comércio a retalho foram registados na Polónia (7,5%), na Eslováquia e na Suécia (ambas com 2,4%) e na Bélgica (2,1%).

As maiores descidas em cadeia nas vendas a retalho foram observadas na Alemanha (-1,1%), em Malta (-1,0%) e nos Países Baixos (-0,4%).

Em Portugal, o indicador cresceu 2,1% face a abril de 2024 e recuou 0,2% na comparação com março.