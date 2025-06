Receita com taxa turística do Porto aumenta 42% no 1.º quadrimestre face a 2024

A Câmara do Porto avançou hoje que a receita com a taxa turística aumentou 42% no primeiro quadrimestre do ano, face ao período homólogo de 2024, justificando a subida com o ajuste da taxa de dois para três euros.

"Até 30 de abril de 2025, a receita liquidada da taxa municipal turística (TMT) totalizou 9,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de quase 42% face ao mesmo período de 2024, em que foram registados 6,6 milhões de euros", adiantou a Câmara do Porto, numa resposta, por escrito, à Lusa.

Segundo a Câmara do Porto, estes valores recentes "refletem o ajustamento da taxa" de dois para três euros, mas deve-se também à "atratividade contínua da cidade enquanto destino turístico".

A taxa turística municipal do Porto entrou em vigor a 1 de março de 2018, com um valor de dois euros por dormida turística, com o objetivo de responder ao crescimento da atividade na cidade.

No dia 01 de dezembro de 2024, o valor da TMT do Porto foi atualizado para os três euros por dormida para pessoas com mais de 13 anos e até um máximo de sete noites seguidas.

A TMT não se aplica a peregrinos instalados em albergues ou deslocados por razões de conflito nos países de origem.

Questionada pela Lusa sobre quais os investimentos feitos no concelho do Porto a partir da recolha da TMT, a Câmara do Porto respondeu que há três pilares fundamentais e que a "execução de cada pilar está inserida no orçamento do município e não se circunscreve apenas a um ano de execução".

As políticas para o turismo do município do Porto assentam na diversificação da oferta turística, com a criação dos quarteirões turísticos e novos roteiros, na regularização e qualificação do setor turístico com ações de capacitação junto dos profissionais e agentes turísticos, e na regulamentação da ocupação do espaço público com animadores de rua.

A receita da TMT representa um reforço importante do orçamento municipal, permitindo à cidade continuar a "investir em áreas essenciais para a qualidade do destino, como a segurança, limpeza urbana, manutenção do espaço público e sinalética", concluiu a autarquia.

A 17 de janeiro deste ano, a Câmara Municipal do Porto adiantou à agência Lusa que havia angariado 20,9 milhões de euros de receita liquidada em 2024, ou seja, mais 8,13% face a 2023, cuja receita registada foi de 19,2 milhões de euros.