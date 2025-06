Vagas de emprego recuam na zona euro e UE no 1.º trimestre

A taxa de vagas de emprego recuou, no primeiro trimestre, para os 2,4% na zona euro e os 2,2% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Na área do euro, de acordo com os dados do serviço estatístico europeu, a taxa de vagas de emprego diminuiu, para os 2,4%, quer face aos 2,5% dos primeiros três meses de 2024, quer aos 2,9% do quarto trimestre de 2024.

Na UE, a taxa de vagas de emprego abrandou quer na comparação com os 2,6% no período homólogo, quer na comparação com os 2,3% no trimestre anterior.

De acordo com o serviço de estatísticas europeu, as taxas de vagas de emprego mais elevadas no primeiro trimestre de 2025 foram registadas nos Países Baixos (4,2%) e na Bélgica (4,1%), seguidos da Áustria (3,6%).

As taxas mais baixas foram observadas na Roménia (0,6%) e na Polónia (0,8%), seguidas da Bulgária e da Espanha (0,9% cada).

Na variação homóloga, o indicador aumentou em cinco Estados-membros, manteve-se estável em dois e diminuiu em 20.

Os maiores aumentos foram registados na Lituânia (0,2 pontos percentuais - p.p.), seguida da Bulgária, Dinamarca, Irlanda e Portugal (0,1 p.p, cada).

As maiores descidas foram registadas na Grécia e na Áustria (ambas -0,9 p.p.), seguidas da Alemanha e da Suécia (ambas - 0,8 p.p.).