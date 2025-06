Primeiro-ministro português manifesta consternação pelo acidente aéreo na Índia

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, manifestou profunda consternação pelo acidente áereo ocorrido hoje na Índia, expressando votos de pesar e solidariedade para com os familiares das vítimas.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento do trágico acidente de aviação na Índia, no qual seguiam sete cidadãos com nacionalidade portuguesa. Em meu nome e do Governo, quero expressar votos de pesar e profunda solidariedade para com os familiares das vítimas", escreveu Luís Montenegro, na rede social X.

Um avião despenhou-se hoje no aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, com mais de 200 pessoas a bordo, incluindo sete cidadãos com nacionalidade portuguesa.

No seu 'site' oficial, a companhia aérea Air India confirma que o voo AI171, de Ahmedabad para Londres Gatwick, sofreu o acidente após a descolagem.

No voo, que partiu de Ahmedabad às 13:38, seguiam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadiano e sete portugueses, de acordo com a Air India.