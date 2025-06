Primeiro-ministro indiano chocado após acidente com avião da Air India

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, manifestou-se hoje chocado com o acidente com o avião da Air India que se despenhou em Ahmedabad, no noroeste do país, com 242 pessoas a bordo, incluindo sete portugueses.

"A tragédia de Ahmedabad deixou-nos a todos atónitos e tristes. Parte-nos o coração para além das palavras", afirmou Modi nas redes sociais.

"Nesta hora triste, os meus pensamentos estão com todos os afetados por esta tragédia. Tenho estado em contacto com os ministros e as autoridades que estão a trabalhar para ajudar as pessoas afetadas", acrescentou Modi.

Além dos sete portugueses, viajavam no voo 171 da Air India para Londres-Gatwick 169 passageiros indianos, 53 britânicos e um canadiano, segundo um comunicado da transportadora aérea indiana.

A bordo do Boeing 787 seguiram também 12 elementos da tripulação, num total de 242 pessoas.

Inicialmente, o diretor-geral da aviação civil, Faiz Ahmed Kidwai, disse à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) que estavam a bordo 244 pessoas, mais dois passageiros do que a Air India anunciou posteriormente.

O avião despenhou-se numa zona residencial cinco minutos depois de descolar, às 13:38 locais (09:08 em Lisboa).