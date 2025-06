Sete portugueses a bordo do avião que se despenhou na Índia

Um avião da Air India despenhou-se, esta quinta-feira, numa zona residencial da cidade indiana de Ahmedabad, no oeste do país. O voo, com destino a Londres, caiu pouco depois da descolagem e transportava 242 pessoas, incluindo 230 passageiros e 12 membros da tripulação.

Segundo avança a SIC Notícias, estavam a bordo do avião sete portugueses

A autoridade indiana da aviação civil afirma que 242 pessoas estavam a bordo do avião identificado como o Air India 171 e registado como um Boeing 787-8. Terá descolado pelas 13 horas locais (cerca das 9.30 horas em Portugal continental) do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, para o Aeroporto de Gatwick, em Londres.

De acordo com o jornal "India Today", das 242 pessoas, 230 serão passageiros, dez membros da tripulação e dois pilotos.

O momento da queda de um Boeing 787-8 Dreamliner, da Air India, na cidade de Ahmedabad. A bordo seguiam 242 pessoas. O avião seguia com destino a Londres e caiu logo após a decolagem, atingindo diversas casas. Não há ainda uma contagem oficial das vítimas. pic.twitter.com/QTQQGrUckf — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) June 12, 2025

Segundo uma publicação da companhia aérea no X, "o voo AI171, que operava Ahmedabad-Londres Gatwick, esteve envolvido num incidente hoje". A Air India acrescenta que está a "apurar os detalhes" e que irá partilhar atualizações "o mais rapidamente possível".

“Os nossos pensamentos e as nossas mais profundas condolências estão com as famílias e os entes queridos de todas as pessoas afetadas por este acontecimento devastador”, declarou o presidente da Air India, Natarajan Chandrasekaran, num comunicado, acrescentando que foi ativado um centro de emergência e criada uma equipa de apoio às famílias que procuram informações.

Na sequência do incidente, o Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel (SVPIA) não está atualmente operacional. Todos os voos foram temporariamente suspensos até nova ordem, declarou o porta-voz do SVPIA.

Os bombeiros e outros operacionais de socorro encontram-se no local do acidente. Ainda não há informações sobre vítimas ou sobreviventes.

Segundo o site de aviação "Flight Radar", o último sinal do avião foi recebido às 13.38 horas locais (9.08 horas em Portugal), poucos segundos após a descolagem.