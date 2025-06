Sete portugueses a bordo de avião da Air India com dupla nacionalidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, afirmou hoje que os sete passageiros portugueses que estavam a bordo do avião da Air India que se despenhou terão dupla nacionalidade, desconhecendo ainda o estado das vítimas.

"Estariam sete cidadãos com nacionalidade portuguesa a bordo. A informação que temos, estamos ainda a confirmar, é que são cidadãos com dupla nacionalidade", indiana e portuguesa, referiu o responsável em declarações aos jornalistas, à saída de uma cerimónia sobre os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

As autoridades portuguesas consultaram a lista de passageiros e verificaram que "os nomes não são de origem portuguesa, são de dupla nacionalidade".

Os passageiros, acrescentou Emídio Sousa, "estava a deslocar-se entre a Índia e Inglaterra e provavelmente até residiriam em permanência em Inglaterra".

O secretário de Estado adiantou que há sobreviventes, mas as autoridades estão ainda a tentar apurar qual a situação dos cidadãos nacionais.

"Queria dar as minhas condolências a todos os familiares das pessoas que faleceram, em especial à Índia, porque a maioria dos nacionais era da Índia", referiu.

No seu 'site' oficial, a companhia aérea Air India confirma que o voo AI171, de Ahmedabad para Londres Gatwick, sofreu um acidente hoje após a descolagem, seguindo a bordo mais de 200 passageiros.

No voo, que partiu de Ahmedabad às 13:38, 169 dos passageiros são cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadiano e sete portugueses, de acordo com a Air India.

Segundo a mesma fonte, "os feridos estão a ser levados para os hospitais mais próximos".

A companhia aérea informa também que criou uma linha direta dedicada aos passageiros, no número 1800 5691 444, para fornecer mais informações.

A Air India assegura que está a cooperar totalmente com as autoridades que estão a investigar o incidente.

A companhia aérea divulga mais informações através de atualizações regulares em (https://x.com/airindia) e no 'site' http://airindia.com.

O avião, um Boeing 787, que seguia para Londres, despenhou-se numa localidade perto do aeroporto de Ahmedabad, pouco depois de descolar, segundo a polícia.