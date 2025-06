Bom dia. No dia seguinte ao 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, os jornais nacionais dão algum destaque às cerimónias que ontem decorreram no Algarve, marcadas por palavras fortes do presidente da República. Outras notícias também se destacam nos jornais, tanto nacionais como internacionais, bem como desportivos e económicos.

No Público:

- "Provedoria de Justiça é já o primeiro teste aos acordos entre AD e oposições"

- "O último 10 de Junho de Marcelo. 'Recriar Portugal é a nossa obrigação'"

- "Saúde. Fármacos como o Ozempic afectam eficácia da contracepção"

- "Cinema e audiovisual. Manual de boas práticas quer mudar filme do assédio"

- "Presidenciais. Ex-líderes da Transparência Internacional apoiam Seguro"

No Correio da Manhã:

- "Homicida com redes sociais na cadeia. 'Bubu' grava vídeo para o Tiktok"

- "Guerra. Sporting recusa chantagem de Gyokeres"

- "Arthur Cabral provoca prejuízo de 10 milhões"

- "Nos Estados Unidos. Tempestade deixa Benfica em alarme"

- "Mundial de Clubes. Dragão ambiciona passar nos 'oitavos'"

- "Dia de Portugal. Marcelo ataca racismo e entrega colar a Eanes"

- "Mata filho em rixa de irmãos por causa de casamento"

- "Crise automóvel. Fábrica de Palmela despede 475 pessoas"

- "Do assalto a hotel. Encontra relógios de 140 mil euros e devolve-os à PSP"

- "Dois feridos graves. Carro de adeptos do FC Porto pega fogo após ataque"

- "Hospitais. Fim de semana com 14 urgências fechadas"

No Jornal de Notícias:

- "Recorde de adeptos nos estádios de futebol portugueses"

- "Dia de Portugal. 'Ninguém é mais puro ou mais português do que qualquer outro". Marcelo valoriza diversidade e critica nacionalismo exacerbado"

- "Gouveia e Melo e imã de Lisboa recebidos com insultos racistas"

- "Palestina. Greta Thunberg deportada acusa Israel de sequestro"

- "Grande Prémio de Ciclismo Douro Internacional. Artem Nych coroado na chegada a Lamego"

- "Portistas atacados na rua por 'hooligans' do Sporting depois de jogo de hóquei"

- "Vila do Conde. Autarquia e Misericórdia sofrem com atrasos do PRR"

- "Matosinhos. Vítimas de burla ficam sem a casa e o dinheiro"

- "Homem preso 20 dias sai em liberdade após juiz considerar que ex-mulher simulou crime"

No Diário de Notícias:

- "Galp trava duelo de 266 milhões em Moçambique após venda de gás"

- "10 de Junho. No 'fim de um ciclo', Marcelo critica quem se acha 'mais português que o outro' e condecora Eanes"

- "Saúde. Inspetor-geral extinguiu equipas que fiscalizavam produção adicional, mas nega que IGAS seja 'inócua'"

- "Sucesso. Bill Clinton publica um novo policial com James Patterson e popularidade ajuda à conta bancária do antigo presidente"

- "Pawel Zalewski. Secretário de Estado da Defesa polaco. 'As ambições da Rússia passam por controlar os Estados Bálticos e expulsar a NATO da Polónia'"

- "Angélique da Teresa, deputada pela IL. 'A Iniciativa Liberal defende que o SNS continue a manter-se público'"

- "Sofia Cruz [presidente da Parques de Sintra]. 'Não faz sentido a câmara ser acionista minoritária da Parques de Sintra'"

- "Futebol. Mundial de Clubes. Como o prestígio e os milhões podem comprometer a próxima época"

No Negócios:

- "TAP tem duas semanas para pagar 177 milhões à Azul"

- "Pensionistas advogados recebem bónus este mês"

- "Produção militar sobe preços do cobre, alumínio e estanho"

- "EUA travam queda das exportações"

- "Aforradores reforçam aposta nos fundos"

- "Sustentabilidade 20|30. Luís Portugal, fundador e diretor do grupo Actuarial. As instituições europeias 'são muito permeáveis aos 'lobbies''"

No Jornal Económico:

- "Governo estuda melhorar vistos Gold depois do verão"

- "Marcelo rejeita que exista excessiva polarização e risco para a democracia"

- "Empresas estão mais contidas nas contratações"

- "Hidrogénio da Nazaré recebeu aprovação ambiental"

- "Amazon vai investir 17,5 mil milhões em centros de dados"

- "Lucros da banca crescem 59%, para 791 milhões"

- "Trump mobiliza tropa em conflito com governador democrata"

- "'Muitas vezes o discurso político promete para amanhã o que só pode ser entregue com tempo'. Sérgio Soares, CEO da Transdev"

No Record:

- "Gyokeres bate com a porta. Goleador decidido a não regressar a Alvalade após rutura com Varandas"

- "Comunicou ao clube que não quer continuar. Presidente deverá pronunciar-se hoje sobre a polémica"

- "Benfica. Amdouni já foi devolvido. Cessou empréstimo e nem vai aos Estados Unidos"

- "FC Porto. Villas-Boas exige oitavos. 'Temos a responsabilidade de acabar bem a época'. Estabelece meta para o Mundial de Clubes"

- "Seleção feminina. Kika a bordo em lista de 27. Craque do Barcelona mantém esperança de ir ao Europeu"

- "Futsal. Sporting 3-2 Leões P. Salvo. Leão marca dérbi na decisão"

- "Basquetebol. Benfica 89-81 FC Porto. Águias a uma vitória do tetra"

- "Hóquei em Patins. Sporting 4-4 FC Porto. Dragão na final"

- "Portista em estado grave após carro incendiado em emboscada"

No O Jogo:

- "Terror em Lisboa. Automóvel com adeptos do FC Porto atacado e incendiado por elementos ligados a claques do Sporting após jogo de hóquei em patins. Quatro feridos, clubes tomam posições duras"

- "'Ambicionamos passar aos oitavos de final'. André Villas-Boas define metas na partida para o Mundial de Clubes"

- "Sporting. Varandas e Gyokeres num braço-de-ferro. Saída do sueco é provável, mas presidente quer 80 MEuro"

- "Benfica. Goleador Pavlidis está bem amarrado. Cláusula de 100 MEuro afasta italianos e ingleses"

- "Entrevista. 'Só no Flamengo não ganhei troféus'. Paulo Sousa fala sobre a carreira e da forte ambição de vencer. Passado, presente e futuro: de Ronaldo fenómeno, Figo e Baggio, a Vitinha, João Neves e Félix"

- "Europeu Sub-21. Portugal-França. Arranque a doer. Rui Jorge espera ser feliz na Eslováquia"

- "Nych coroado em Lamego. Gigante russo repete a vitória do GP O JOGO e comprova estar em grande forma. 'Líder é que tem mais pernas'"

E no A Bola:

- "Acabou o romance. Sporting e Gyokeres não se entendem sobre transferência"

- "Benfica. Carreras feliz nos EUA a preparar o mundial. Transferência para o Real Madrid fica para depois"

- "FC Porto. 'Ambicionamos pelo menos os oitavos' - Villas-Boas. Dragões já estão em Nova Jérsia"

- Sub-21 Começa o Europeu. Portugal-França"

- "Modalidades. FC Porto bate Sporting e chega à final de hóquei"

- "Benfica aumenta vantagem pelo título nacional de basquetebol"

- "Sporting na final da Liga de futsal"