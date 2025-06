Não se pode seguir o mesmo caminho do comércio internacional

O presidente do Brasil defendeu esta segunda-feira, no arranque da cimeira de Nice, que os oceanos não podem ser vítimas da "erosão" produzida pela guerra comercial internacional motivada pela presidência norte-americana.

"Não podemos permitir que aconteça com o oceano o que aconteceu com as regras do comércio internacional, que foram tão erodidas que a Organização Mundial do Comércio (OMC) se tornou praticamente inoperante", criticou Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente brasileiro foi um dos principais oradores na sessão plenária de abertura da terceira Cimeira da ONU sobre os Oceanos, que se realiza em Nice, França, até 13 de junho, e que antecede a COP 30, que será realizada na cidade amazónica de Belém, no Brasil, em novembro.

Aludindo aos planos da administração Trump, pediu, de acordo com a agência espanhola de notícias, a EFE, que se impeça "a corrida predatória aos minerais" nos oceanos e adiantou que o Brasil "está comprometido" em ratificar este ano o acordo para regular e proteger as águas internacionais, que visa precisamente evitar a mineração no fundo do mar.

"O multilateralismo serve para superar diferenças", insistiu Lula, que disse ter orgulho do grande espaço marítimo do seu país, comparável à superfície das áreas verdes da Amazónia.

A cimeira, que decorre até 13 de junho e é organizada pela França e Costa Rica, procura travar a rápida degradação dos oceanos, essenciais para a produção de oxigénio e para a regulação do clima.

Os chefes de Estado e de Governo vão discutir temas em 10 painéis que vão decorrer durante toda a semana e que abordarão assuntos relacionados com o oceano, desde a poluição por plásticos à conservação e gestão sustentável dos ecossistemas marinhos e costeiros.

A conferência reúne governos, organizações intergovernamentais, instituições financeiras internacionais, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, universidades, a comunidade científica, povos indígenas e comunidades locais.

A presença portuguesa está assegurada pelo primeiro-ministro, a ministra do Ambiente e Energia, o ministro da Agricultura e Mar e o secretário de Estado das Pescas e do Mar, "refletindo o compromisso do Governo com a agenda da conservação marinha e da economia azul sustentável", segundo o gabinete da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Durante a conferência é esperada a apresentação do Pacto Europeu para os Oceanos, pela presidente da Comissão Europeia.