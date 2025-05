Vânia Jesus defende contingente de 3,5% no alojamento para estudantes deslocados

Numa visita a uma das três residências universitárias actualmente em construção e requalificação na Madeira, desta feita situada na Rua da Carreira, num processo que avançou sob a liderança de Luís Montenegro, a candidatura da AD – Coligação PSD/CDS reafirmou, esta sexta-feira, pela voz da candidata Vânia Jesus, o seu compromisso de continuar a lutar, na Assembleia da República, pelo reforço do apoio do Estado ao Ensino Superior na Madeira, apoio esse que passa pela criação de melhores condições para a captação de novos alunos vindos de fora da Região, pela garantia de apoio aos estudantes Madeirenses deslocados e pela majoração do financiamento à Universidade.

Vincou que “estamos hoje a reforçar aquele que é o alojamento estudantil na Madeira, um financiamento que foi reivindicado e conseguido com este Governo e que, com este projeto e mais dois, será possível uma duplicação de alojamento para quem procura a Região para estudar nas Instituições de Ensino Superior de 209 para 414 camas”, elencando que, em causa, está a reabilitação da Residência de Santa Maria, com 209 camas, a construção de 25 novas camas na Residência da Carreira e mais 180 camas, na nova Residência em construção na Quinta de São Roque. “Isto foi possível porque temos defendido que o Ensino Superior é um dever constitucional do Estado e, portanto, é assumido através do PRR, no âmbito do PNAI, Plano Nacional de Alojamento Estudantil”, acrescentou.

Vânia Jesus que, nesta oportunidade, sublinhou a importância deste reforço de camas para “tornar a Universidade da Madeira uma referência nacional e internacional através da captação de novos alunos”, ainda que reiterando que, enquanto candidatos, os jovens da Madeira e do Porto Santo que se encontram deslocados no continente continuarão a ser uma prioridade. “Continuaremos a reivindicar e a defender, para os nossos Estudantes deslocados e tal como existe um contingente de acesso ao Ensino Superior, um contingente especial de 3,5% naquelas que são as vagas de alojamento nas residências públicas no continente”, garantiu, medidas concretas que são possíveis de conseguir através do Estado.

Candidata que, a rematar, assumiu, ainda, o compromisso de continuar a defender, na Assembleia da República, a majoração de 30% no financiamento à Universidade da Madeira.

“Se tivermos mais financiamento, não estamos a pedir mais do que aquilo a que temos direito, porque a Universidade da Madeira tem sido um pilar estratégico no desenvolvimento económico e social da Região, na oferta de qualificação superior e mais financiamento também significa termos mais metas, ou seja, termos mais captação de estudantes e jovens fora da Região a se fixarem cá e mais capacidade de apostar em áreas estratégicas como a Medicina, o Turismo e as novas Tecnologias, numa Universidade cada vez mais aberta à comunidade e ao mundo empresarial”, disse, lembrando que “estamos a falar de uma questão de justiça e coesão social”.