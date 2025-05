Eduardo Jesus destaca papel da Ribeira Brava na cultura regional

O secretário regional da Cultura, Eduardo Jesus, marcou hoje presença na apresentação da 40.ª edição do Encontro de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, que terá lugar na Ribeira Brava, nos dias 10 e 11 de Maio. Na ocasião, enalteceu o papel do concelho na promoção da cultura e valorizou o trabalho das bandas filarmónicas e das suas associações mas também da edilidade por apostar cada vez mais na Cultura.

“Queria felicitar não só pela celebração do dia de ontem, que foi um grande momento para o concelho, mas também pela Semana Cultural que aqui foi desenvolvida. Acompanhei de perto a programação e percebi a evolução da oferta cultural proporcionada. A Brava tem conseguido afirmar-se, momento após momento, e isso merece o nosso reconhecimento”, afirmou Eduardo Jesus.

O governante deixou uma palavra especial ao presidente da Associação de Bandas Filarmónicas da Madeira, Rafael Mendes, destacando a importância da coordenação e do espírito de união entre as bandas da Região. “É importante que cada banda tenha a sua programação, mas é ainda mais essencial que exista uma associação que promova a coesão e o respeito entre todas. É por isso que, ao fim de 40 anos, este Encontro continua a ser uma referência”, disse no salão nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Eduardo Jesus sublinhou também a dimensão intergeracional das bandas e o papel fundamental das famílias no apoio aos jovens músicos. Com cerca de 450 executantes esperados este ano, o Encontro deverá mobilizar centenas de pessoas, reforçando o sentimento de pertença e a ligação à cultura. “As bandas são espaços de partilha entre gerações, criam laços que perduram e constroem comunidades mais coesas e vivas”.

Por fim, agradeceu ao município da Ribeira Brava, na pessoa do seu vice-presidente, “pela forma consistente e estratégica como tem olhado para a cultura, fazendo deste evento uma marca distintiva do concelho”.

A sessão contou ainda com a presença do director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, e da sua equipa.