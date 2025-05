CH vê uma maioria que existe "só para manter o poder"

"Promessas recicladas" e fruto de um acordo de poder "secreto" que apenas serve para garantir uma maioria para "manter o poder" é como Miguel Castro classifica o programa do Governo.

O líder do CH considera que este é um programa de um governo que não enfrenta os "interesses instalados" que o PSD "sustenta há tantos". "Onde está o gabinete da transparência", pertgunta.

"Cargos para os boys" denunciados por Castro que diz que se mantêm todos os interesses que resultam em "ajustes directos", em "roubo de dinheiros públicos" e corrupção.

O CH quer acabar com as instituições e fundações que vivem à custa do Governo.

O CH, diz, não veio "para agradar", mas para ser "a voz dos que não têm voz".