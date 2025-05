Duas conversas sobre Camões na Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira tem previstas, para os próximos dias, duas conversas sobre Camões, no âmbito da iniciativa 'À conversa com...', inserida nas comemorações do V Centenário do nascimento de Luís de Camões.

Na próxima terça-feira, dia 13 de Maio, pelas 19 horas, o tema será 'Revisitar Camões', numa conversa com Francisco Branco. Já na quinta-feira, dia 15 de Maio, à mesma hora, 'O Canto IX e a Mulher na obra camoniana', será uma conversa com Francisco Simões.

Estas iniciativas terão lugar à Rua João de Deus n. 12, no Funchal, na Galeria Anjos, e cruzam-se com a Exposição intitulada 'Camões a Quatro Mãos', que reúne trabalhos de Francisco Branco e de Francisco Simões.