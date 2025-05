Marinha coordenou duas acções de busca e salvamento na Madeira em Abril

A Marinha, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), durante o mês de Abril, registou 41 acções de busca que resultou no salvamento de 26 pessoas. No Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal foram coordenadas duas acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas duas pessoas.

Em nota enviada é referido que na área de responsabilidade do MRCC de Lisboa, foram registados 27 incidentes em que foram salvas 17 pessoas e o MRCC de Ponta Delgada coordenou 12 acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 7 pessoas.

"Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Trafego Costeiro, entre outros organismos", refere a nota.

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já́ reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios e mantém o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.