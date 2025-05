O Dia do Concelho de Machico é hoje celebrado, data que marca a criação político-administrativa do concelho. No entanto, o PSD, liderado por Samuel Caldeira - na AssembleiaMunicipal -, defendeu que a verdadeira celebração que une a comunidade é o Dia do Senhor dos Milagres, em 9 de Outubro.

Caldeira expressou o seu orgulho e emoção ao celebrar o Dia do Concelho, mas destacou a importância de honrar o passado e projectar um futuro melhor para Machico. Ressalvou que o dia 9 de Outubro é uma data significativa para a população local, pois é uma tradição que une gerações e mobiliza a comunidade.

O autarca do PSD pediu a reposição do feriado municipal no dia 9 de Outubro, argumentando que essa data representa a alma do povo de Machico e deve ser celebrada com convicção e respeito.

Oportunidade para também afirmar que "é tempo de encarar o futuro com ambição, responsabilidade e estratégia".

E concluir que o PSD lutará por um futuro melhor.

"Não desistiremos de lutar por um melhor concelho para todos", afirmou.