Ribeira Brava será palco de “muitos músicos talentosos”

O vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, sublinhou hoje a importância do Encontro de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, cuja 40.ª edição foi apresentada esta tarde, reforçando o compromisso do município com a continuidade e valorização deste evento emblemático.

“Quarenta anos é sinal de uma parceria mais do que vincada. O sucesso que o Encontro de Bandas tem alcançado é aquilo que sempre pretendemos: manter e consolidar este evento como parte integrante do nosso calendário anual e da nossa identidade cultural”, afirmou o autarca, lembrando que o certame já é uma tradição enraizada no concelho.

O autarca destacou o impacto positivo do evento não só a nível cultural, mas também económico e social. “Além da promoção do património cultural imaterial, este encontro gera dinâmica local, envolve a comunidade, movimenta o comércio e traz vida à vila. É um fim de semana em que a Ribeira Brava se enche de talento, de música e de famílias”, disse.

O autarca agradeceu à Associação de Bandas Filarmónicas da RAM pelo esforço contínuo de articulação entre as várias bandas da Região, reconhecendo os desafios logísticos e a exigência do calendário de atuações. “Sabemos que estas bandas têm fins-de-semana cheios, entre festas, missas e arraiais, e mesmo assim fazem questão de estar presentes neste encontro, o que demonstra a sua versatilidade e compromisso com a cultura”.

Referindo-se à componente intergeracional das bandas, Jorge Santos salientou o papel formativo e social destas instituições. “Desde os mais pequenos até aos mais velhos, todos contribuem para um trabalho de grande valor, que deve ser reconhecido e valorizado”, sustentou.

A concluir, deixou uma palavra de agradecimento à Secretaria Regional da Cultura, “pela colaboração permanente” e garantiu que a autarquia continuará a apoiar o Encontro de Bandas.