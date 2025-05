Chega denuncia “incompetência crónica e negligência total” da República para com o sector das pescas

O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito à Assembleia da República pelo Chega, acusou o Governo da República de ser o principal responsável pela “profunda crise que está a afectar a pesca do atum na Região Autónoma da Madeira”.

Durante uma visita ao Caniçal, o também candidato às Eleições Legislativas de 18 de Maio reuniu-se com profissionais do sector e recolheu testemunhos que, segundo o próprio, confirmam dificuldades significativas para os pescadores locais.

Francisco Gomes denuncia a “incompetência crónica e a negligência total” da República para com o sector das pescas

Segundo o parlamentar, existem quatro grandes problemas que estão a comprometer a actividade pesqueira na Região, começando pela redução da quota de captura de atum, que, segundo o deputado, desceu "de 11.000 para cerca de 2.700 toneladas".

Ninguém sabe explicar para onde foi a nossa quota. E o pior é que a secretária de Estado das Pescas ainda teve a cara de pau de anunciar um aumento de 27 toneladas, como se isso resolvesse alguma coisa. É gozar com a cara dos pescadores! Francisco Gomes

O segundo ponto identificado é o alegado incumprimento, por parte do Governo da República, no pagamento dos apoios anunciados antes do início da faina. Segundo o deputado, a falta desses apoios levou à paralisação de várias embarcações no Caniçal, afectando o sustento de dezenas de famílias. "Neste momento, há oito atuneiros parados no Caniçal, sem saber sequer se vão ao mar. Isto é um atentado ao sustento de dezenas de famílias!”

Francisco Gomes refere ainda um excesso de licenças para a captura de atum, argumentando que essa situação cria concorrência desleal e compromete a rentabilidade da actividade. O parlamentar defende uma redução do número de licenças, à semelhança do que acontece na pesca de outras espécies, como o peixe-espada.

Por último, o deputado do Chega critica a influência das políticas ambientais sobre a pesca do atum na Madeira, considerando que as restrições impostas são prejudiciais para uma actividade que, segundo afirma, tem sido sustentável ao longo das décadas.

A política das pescas está refém dos nazis do ambiente – gente que nunca viu o mar mas decide a vida de quem vive dele. O que se faz na Madeira é pesca tradicional, com décadas de sustentabilidade comprovada. Mas, em vez de ser valorizada, é atacada por gente louca, que quer transformar os pescadores em criminosos. Não aceitamos! Francisco Gomes

Francisco Gomes garante que, na próxima legislatura, o CHEGA continuará a defender os interesses dos pescadores no Parlamento, comprometendo-se a lutar por melhores condições para o sector e pelo reconhecimento da pesca tradicional na Madeira.