'Intervalo' imprevisto não esmorece entusiasmo do público

Uma alegada falha na programação de saída e exibição de cada grupo - controlada por ecrã com temporizador - no início do itinerário do Cortejo Alegórico da Flor, interrompeu, por alguns minutos, a sequência que vinha sendo praticada. Um 'intervalo' imprevisto entre a passagem da Associação Tramas e Enredos e a Associação Fitenss Team, que foi entretanto ultrapassado. Falha atenuada pela música 'ambiente' e pelo entusiasmo do muito público.