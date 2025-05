Produção de energia eléctrica cresceu 2,8% na Madeira com forte contributo das 'renováveis'

A produção de energia eléctrica na RAM, estimada a partir dos dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa Electricidade da Madeira (EEM), aumentou 2,8% no 1.º trimestre de 2025, em termos homólogos, informou hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida no período em referência - cujo total rondou os 235,2 Gigawatt hora (Gwh) - observa-se que, comparativamente ao período de Janeiro a Março de 2024 assistiu-se a uma maior preponderância das fontes hídrica (+64,5%) e dos resíduos sólidos urbanos (+14,9%) na produção de energia, em detrimento das fontes eólica (-20,7%), térmica (-3,0%) e fotovoltaica (-0,1%).

Consequentemente, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 55,2% no 1.º trimestre de 2024 para 52,2% no mesmo trimestre de 2025, o que significa que a quota de renováveis, neste último período, atingiu os 47,8% (44,8% no trimestre homólogo).

De notar que, desde o início da série disponível (1.º trimestre de 2009), esta é a percentagem mais elevada de fontes renováveis na emissão de energia eléctrica, superando o anterior máximo, que era respeitante ao 1.º trimestre de 2022 (45,3%)." DREM

Já o gás natural teve uma preponderância como fonte para a produção de energia eléctrica, concentrando 17,6% do total (17,5% no mesmo período em 2024).