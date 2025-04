PCP quer debater liberalização da energia no PE

O PCP no Parlamento Europeu (PE) propôs hoje um debate sobre o apagão em Portugal e em Espanha, durante a sessão da próxima semana, com o propósito de resolver os "constrangimentos do mercado liberalizado de energia".

A proposta foi apresentada pelo deputado único do partido, João Oliveira, que pretende que o debate decorra na sessão do PE em Estrasburgo, em França.

O eurodeputado comunista pretende que o debate esclareça e permita "ultrapassar os constrangimentos do mercado liberalizado de energia, garantir a segurança do aprovisionamento energético e a satisfação das necessidades nacionais".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu esta manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.