Portugal quer "dar uma resposta positiva" frente à Bélgica

A avançada Jéssica Silva disse hoje que a seleção portuguesa feminina de futebol pretende "dar uma resposta positiva" frente à Bélgica, no último jogo do Grupo A3 da Liga das Nações, no qual procura escapar à despromoção direta.

Em declarações divulgadas num vídeo publicado no canal oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no Youtube, Jéssica Silva reconheceu que a goleada por 6-0 sofrida em Inglaterra, na sexta-feira, "é algo que pesa" sobre a equipa das 'quinas', mas aponta já ao confronto de terça-feira com as belgas.

"Está tudo em aberto. Queremos, já contra a Bélgica, fazer as coisas de maneira diferente, mas o jogo foi ontem [sexta-feira], a noite foi mal dormida. Temos agora um treino e vamos ter tempo para analisar tudo de forma mais profunda, para que possamos dar uma resposta positiva no jogo contra a Bélgica", assinalou.

A seleção portuguesa, treinada por Francisco Neto, foi derrotada de forma categórica no Estádio de Wembley, em Londres, na sequência dos golos marcados por Agnes Beever-Jones, aos três, 26 e 33 minutos, Lucy Bronze, aos cinco, Beth Mead, aos 29, e Chloe Kelly, aos 62.

"Foi uma exibição muito aquém daquilo que somos capazes. E é verdade que isto não é o reflexo daquilo que temos vindo a trabalhar, não é o reflexo daquilo que temos vindo a construir. (...) Naturalmente, é mais um resultado bastante negativo, é algo que pesa na nossa equipe", admitiu Jéssica Silva.

Para a avançada, de 30 anos, a goleada sofrida em Inglaterra, bem como a que foi imposta a Portugal pela Espanha, por 7-1, em abril, são reveladoras das "fragilidades" da seleção lusa, que necessita de "aprender para continuar a crescer".

A seleção nacional mantém-se no terceiro lugar, com quatro pontos, bastando-lhe empatar na receção à Bélgica, quarta e última classificada, com três, para terminar na terceira posição, que dá acesso a um play-off de manutenção diante de um dos segundos colocados da Liga B, evitando a despromoção direta.

"Uma das coisas que mais caracteriza a nossa seleção é a alma, a ambição, a capacidade de resposta e, sem dúvida alguma, é aquilo que vamos querer fazer na Madeira, junto dos nossos adeptos. (...) Vamos procurar responder da melhor forma e procurar a vitória", reforçou.

Portugal recebe na terça-feira a Bélgica (à qual ganhou por 1-0, em fevereiro, em Heverlee), em jogo com início às 18:00, no estádio do Marítimo, no Funchal, da sexta e última jornada do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, que será arbitrado pela sueca Tess Olofsson.

A Espanha, que goleou na sexta-feira as belgas, por 5-1, lidera o agrupamento, com 12 pontos, à frente da Inglaterra, segunda posicionada, com 10, numa competição em que apenas o primeiro classificado de cada uma das quatro 'poules' qualifica-se para a 'final four'.