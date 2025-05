Francisco Gomes considera CH "a única oposição ao sistema instalado"

Francisco Gomes, deputado eleito pelo Chega-Madeira à Assembleia da República, considera que Portugal está a atravessar um momento de redefinição do seu eixo político, "impulsionado pelo crescimento consistente do CH e pelo visível declínio dos partidos do sistema". Para o parlamentar, o Chega é "a única alternativa firme e determinada" a este estado de coisas e defende que o partido tem de assumir uma oposição activa, efectiva, combativa e comprometida com os interesses dos portugueses.

As declarações foram feitas no âmbito da sua participação no XX Conselho Nacional do CHEGA, que decorre hoje, em Setúbal, e onde o parlamentar está a marcar presença.

O parlamentar indica que "a quebra da implantação do PS e PSD na sociedade portuguesa resulta do que diz ser a percepção generalizada de que os partidos tradicionais deixaram de apresentar soluções concretas para os problemas reais dos cidadãos e falham em oferecer um modelo coerente para o crescimento sustentado do país".

PS e PSD estão em declínio e não apresentam respostas, nem alternativas. Estão reduzidos à luta pela atribuição de tachos, ao culto do politicamente correto, à defesa dos criminosos e à promoção da imigração descontrolada. Já não representam os portugueses comuns! Francisco Gomes

O deputado, através de comunicado, denuncia ainda o que diz ser o “histórico de incompetência e corrupção” associado aos partidos de esquerda, em especial ao Partido Socialista, que, a seu ver, tem sido o principal responsável pelo declínio das instituições nacionais.

Entre os exemplos apontados estão “os escândalos de corrupção de José Sócrates e António Costa, a destruição do Serviço Nacional de Saúde, a manipulação ideológica do ensino público, a captura política das universidades, as indemnizações milionárias na TAP, as trocas de favores nas autarquias e a estagnação do processo autonómico”.