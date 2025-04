SANAS resgata turista ferida na Ponta de São Lourenço

A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada ao final da tarde desta sexta-feira para realizar o resgate de uma mulher, de nacionalidade alemã, na faixa etária dos 60 anos, que apresentava um trauma no membro inferior esquerdo, na Vereda da Ponta de São Lourenço.

Através de uma publicação nas rede sociais, o SANAS explica que a turista foi assistida no local pela equipa de bombeiros e foi transbordada na marina do Dreams Madeira Resort de onde seguiu em ambulância para unidade de saúde.

"O SANAS103 regressou à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão. Um serviço coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal", remata.