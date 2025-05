Banco Mundial aprova empréstimo de 203 ME para a Argentina

O Banco Mundial (BM) aprovou um empréstimo adicional de cerca de 203 milhões de euros para a Argentina com o objetivo de "melhorar o acesso ao emprego formal" para as pessoas que não estão a trabalhar.

"A Argentina está a investir na formação da sua força de trabalho e na criação de mais e melhores empregos. Nos próximos dez anos, 1,9 milhões de jovens atingirão a idade produtiva, enquanto os avanços tecnológicos estão a complicar as trajetórias de emprego das pessoas nos seus anos produtivos", afirmou Marianne Fay, diretora do Banco Mundial para a Argentina, Paraguai e Uruguai, num comunicado.

O empréstimo destina-se aos programas 'Promoção do Emprego' e 'Voltar ao Trabalho', coordenados pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Segurança, e incluirá cursos para certificar competências sociolaborais básicas e para empreendedores que trabalham por conta própria.

O crédito concedido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - uma das cinco instituições que integram o Grupo Banco Mundial - terá um prazo de reembolso de 32 anos e um período de carência de sete anos.

Prevê-se que "mais de 800 mil desempregados tenham acesso a serviços de formação, orientação profissional ou se inscrevam em programas de reinserção", referiu a mesma fonte.

O programa "Fomentar o Emprego" conta atualmente com mais de 400 mil participantes e foi criado o "Portal do Emprego", uma ferramenta digital gratuita que ajuda os desempregados a encontrar trabalho.

Esta plataforma conta com 1,7 milhões de pessoas registadas para procura ativa de emprego, formação e aconselhamento, e onde mais de 7.500 empresas já publicaram as suas ofertas de emprego.

O projeto também permitiu a formação a mais de 2.000 trabalhadores em gabinetes municipais de emprego e o desenvolvimento do Observatório de Ocupação da Argentina (OOA), que permite analisar o mercado de trabalho e a orientação de políticas públicas mais eficazes.

O Presidente argentino, Javier Milei, recebeu o presidente do Grupo do Banco Mundial, Ajay Banga, no dia 02 de abril, na sede do Governo, com quem discutiu as reformas económicas levadas a cabo pelo seu Governo e selou o apoio do organismo multilateral à consolidação da estabilidade macroeconómica e à criação de emprego.

O empréstimo do BM soma-se a outros créditos milionários de organizações multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), que o Governo argentino obteve nos últimos meses para reforçar as suas escassas reservas monetárias e aliviar as restrições cambiais.