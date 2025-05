Mais de 113 mil votos dos emigrantes nulos mas menos que em 2024

Mais de 113 mil votos de portugueses residentes no estrangeiro foram considerados nulos, representando 32,18% destes votos, um número elevado, embora menor do que nas legislativas do ano passado, quando essa percentagem atingiu os 36,68%.

No final do apuramento dos votos dos emigrantes portugueses, que decorreu terça-feira e hoje, em Lisboa, foram identificados 113.449 votos nulos.

O círculo da Europa registou 31,89% de votos nulos e o de Fora da Europa 32,95%.

Os votos nulos são muito significativos nos círculos da emigração, de tal forma que no ano passado a Comissão Nacional de Eleições (CNE) promoveu um estudo para tentar entender os seus principais motivos.

Neste estudo, a CNE apurou que o principal motivo de anulação dos votos era a ausência da fotocópia do documento de identificação.