Jornais dividem-se entre emigrantes, caso TAP e revisão constitucional

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais e revistas semanais desta quinta-feira, 22 de Maio de 2025.

Na revista Visão:

- "Os trabalhos do Luís. Montenegro mantém o guião de governação, mesmo com um Parlamento mais imprevisível"

- "Quem pode suceder a Pedro Nuno Santos. O que explica a vitória do Chega"

- "Herberto Helder. Tudo o que não sabíamos sobre o poeta misterioso e genial. As revelações polémicas e surpreendentes de uma nova biografia"

- "Rui Borges. O pragmático de Mirandela que deu o 'bi' aos leões"

- "Capitão Fausto. Por dentro da primeira digressão internacional"

- "Dossier Automóvel. As apostas para seduzir os jovens"

Na revista Sábado:

- "Ventura desafia Montenegro"

- "Tragédias, sexo e glória. A vida fascinante de Julio Iglesias. Lançada em Portugal a nova biografia do cantor"

- "O palácio que já foi da família de Rui Sinel de Cordes"

- "Profissionais do 'cashback' revelam as dicas da poupança com cartões"

- "Melhor 'bunker' do mundo tem pista de 'karts' e piscina"

No Diário de Notícias:

- "Têxtil português exige taxa de 20 euros aplicada às compras na Shein e na Temu"

- "TAP. 'O negócio das peças para aviões presta-se a práticas de falsificação'"

- "Eleições. 'Boletins errados', 'atas por lacrar', 'contas erradas' e os 'lapsos' que anulam votos"

- "Resultados. BCP lucra 243,5 milhões até março, com mais clientes e menos malparado"

- "Inês Azevedo, advogada. 'Só uma verdadeira reforma informática pode dar uma resposta à entrada de imigrantes'"

- "Cisjordânia. MNE chama embaixador israelita após tiros contra diplomatas"

No Correio da Manhã:

- "Denúncia da TAP evita risco no ar"

- "PJ caça rede de falsificação de peças. Funcionário da companhia suspeito de corrupção"

- "Trinta imigrantes vivem em restaurante. Polícia Municipal de Lisboa desmantela alojamento preçário"

- "Chega ganha mais 700 mil Euro/ano e PS perde 1,3 milhões"

- "Banco de Portugal. Ouro valoriza 8 mil milhões de euros"

- "Benfica. Lage exige foco total a Carreras"

- "Diz Trincão. 'Taça é para ganhar, como sempre'"

- "M. United. Amorim perde Liga Europa"

- "Apanhados em imagens. Três amigos roubaram troféu em Alvalade"

- "Por israelitas. Diplomata português em comitiva atacada"

- "Tavira. Militares da GNR inventam multas para extorquir"

No Público:

- "AD negoceia revisão constitucional com todos, PS teme 'mudança de regime'"

- "Reportagem. Imigrantes amontoam-se no Porto para carimbar o registo criminal"

- "Coimbra. Universidade avalia plano de acção para a descolonização de 'património sensível'"

- "Saúde. Novo curso do INEM já só tem 174 formandos de 200 previstos"

- "Entrevista. 'PS não pode mostrar pressa de voltar ao poder'. Ao PÚBLICO/RR, António Mendonça Mendes analisa actual momento político"

- "Médio Oriente. Netanyahu diz que Faixa de Gaza ficará toda sob controlo israelita"

No Jornal de Notícias:

- "Fundo de Diogo Jota e Evra reclama 22 milhões ao Estrela da Amadora"

- "Imigrantes dormem nas ruas do Porto para validar documentos"

- "Senhor de Matosinhos terá fogo com robótica"

- "Famalicão. Coindu soma 123 despedidos aos 237 em lay-off"

- "Palestina. Israel dispara contra grupo de diplomatas que incluía um português"

- "Final. Há seis anos que nem leões nem águias levantam a Taça"

- "Coimbra. Capa solidária da Queima já ajudou dezenas de estudantes"

- "Cinema. Tom Cruise de regresso a uma 'missão impossível'"

No Negócios:

- "Um em cada 11 novos créditos para a casa tem garantia pública"

- "Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. 'Construtoras já estão a usar via verde para a imigração'"

- "'Voo Cego'. A história das peças falsas que a TAP denunciou"

- "Montenegro ainda não abriu portas ao diálogo à espera de Marcelo"

- "Banca. BCP resiste à queda de juros com ajuda da Polónia"

- "Transportes. Lucro da Brisa cresce 21,5% e receita supera os mil milhões"

No Jornal Económico:

- "Maioria das pessoas contra carros autónomos e robôs"

- "BCP lucra 243,5 milhões e regista menos imparidades"

- "BCE alerta que o opaco mercado do ouro gera riscos para a estabilidade financeira"

- "Lucro da Sonae sobe 77% suportado por recorde de vendas"

- "Tecnologias digitais em todos os cursos dados pelo ISCTE"

- "Banca tem elevada exposição à dívida pública e habitação. Banco de Portugal"

- "Investimento em imobiliário comercial atinge 625 milhões"

- "Constituição. Toda a direita tem revisão no programa eleitoral"

- "Altri investe 75 milhões: 'Fibras solúveis para o têxtil são uma oportunidade para Portugal', José Soares de Pina"

No A Bola:

- "'Durmo muitas vezes com a camisola do Sporting', Maxi Araújo em entrevista exclusiva"

- "Benfica. Di María quer despedir-se em beleza"

- "FC Porto. Negociações por Gabri Veiga"

- "SC Braga. Três épocas para Carlos Vicens"

- "Liga Europa. United de Amorim, Bruno Fernandes e Dalot derrotado pelo Tottenham"

No Record:

- "Sporting. 'Tive papel importante no título', Rui Silva assume-se como um dos líderes da equipa"

- "Benfica. Carreras até ao Mundial"

- "FC Porto. Gabri Veiga avança"

- "Sp. Braga. Carlos Vicens será o treinador"

- "Tottenham 1-0 Man. United. Amorim perde final"

- "Arábia Saudita. Ronaldo já vai nos 935"

E no O Jogo:

- "Só voltamos a parar no Marquês. Geny Catamo determinado a conquistar a dobradinha e o tricampeonato"

- "FC Porto. Gabri Veiga tem salário proibitivo. Médio quer voltar à Europa, mas ganha 10 MEuro anuais"

- "Benfica. Real dá tudo por Carreras. Colosso de Madrid espera fechar o lateral antes do mundial"

- "Braga. Carlos Vicens é o senhor que se segue. Adjunto de Guardiola no City escolhido para tentar o título"

- "Rio Ave. 'Deixei sangue, suor e lágrimas'. Vítor Gomes encerra carreira orgulhoso"

- "Liga Europa. Tottenham 1-0 Man. United. Spurs tramam Rúben Amorim. 'Temos de lidar com a dor'"