Possível saída de Ronaldo do Al Nassr, fome em Gaza e eleições autárquicas entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Combate à violência doméstica: Conselho da Europa critica tribunais"

- "Fome em Gaza. CEO da organização que deveria distribuir ajuda humanitária demite-se"

- "Fisco. IRS é pago até Setembro, depois só com juros"

- "Autárquicas. 'Vice' de Rui Moreira vai ser candidato à Câmara do Porto"

- "Floresta. GNR sinalizou até Abril mais de dez mil terrenos por limpar"

- "Ucrânia. Após mais ataques, Trump diz que Putin está 'louco'"

- "Opinião. Santos Silva escreve sobre a situação no PS: 'E agora, reagir'"

- "Guerra comercial. EUA aceitam adiar tarifas de 50% à União Europeia"

- "Final da Taça. Rápido reinício do jogo terá dificultado acção do VAR após agressão"

- "Capital Portuguesa da Cultura. Nos 'contraquiosques' contam-se histórias esquecidas de Braga"

- "Música. O que é um estúdio? Há um projeto que o reinventa em plena serra de Monchique"

Correio da Manhã:

- "'Isto está tudo minado', Rui Costa revoltado com arbitragem"

- "Sporting. Arsenal em Lisboa para levar Gyokeres"

- "Matheus Reis arrisca castigo pesado"

- "Julgamento. Mónica contou ao filho que Valente era pai do bebé"

- "Praia de Pedrógão. Ondas do mar arrastam dois irmãos"

- "Conceição alertou para assédio de Jair. 'Dança comigo, ele não me larga'"

- "Invasão. Família agride enfermeiros em hospital"

- "Emigração. Contagem de votos começa"

- "TAP. Menina autista piora à espera de cão de apoio"

Jornal de Notícias:

- "Magistrados privilegiam união familiar à defesa das vítimas de violência"

- "Saúde. Família de doente morto deixa rasto de destruição no hospital"

- "Inglaterra. Carro atropela multidão no desfile de vitória do Liverpool"

- "Política. Marques Mendes defende negociação com o Chega"

- "Cultura musical. 'Mama mia' dos Abba estreia amanhã no Coliseu"

- "Sérgio e Celso foram levados pelo mar. Avó acredita num milagre. Irmãos angolanos de 11 e 15 anos desaparecem na praia de Pedrógão. Não sabiam nadar"

- "Ainda há 24 mil alunos sem professor e pelo menos uma disciplina, garante a Fenprof"

- "Filipe Araújo avança para a Câmara do Porto"

- "Arbitragem. Benfica retalia após a Taça e fecha portas da Luz a jogos da seleção"

Diário de Notícias:

- "Grande conferência DN. Banqueiros pedem estabilidade e medidas concretas para resolver problemas do país"

- "Poder judicial português ainda é condescendente com 'casos de violência doméstica e sexual'"

- "Juan Fernández Trigo. Embaixador. 'Graças ao que aconteceu há 50 anos, Portugal e Espanha atingiram o melhor momento das respetivas histórias'"

- "Constituição. 'Teste do algodão' mostra os limites da maioria de direita"

- "João Pedro Louro. Deputado. 'A nossa expectativa é de que tomem posse sete membros da JSD nesta legislatura'"

- "Nuno Castro Marques. Diretor-geral da Associação dos Laboratórios Clínicos. 'Se não houver licenciamento não há convenção com o SNS, e os utentes não têm acesso a análises clínicas'"

- "Carolina Deslandes. 'É um disco em que a única coisa transversal é a ausência de medo'"

- "Sporting. Participação contra Matheus Reis entre as 7 exigências do Benfica para repor a 'verdade desportiva'"

Negócios:

- "Adicional sobre o setor bancário com fim à vista. Ministério Público requereu a inconstitucionalidade da medida, numa altura em que se contam já 32 decisões que concluíram que este imposto viola a Lei Fundamental"

- "Apagão custou mais de dois mil milhões às empresas"

- "Banca cautelosa no financiamento da Defesa. Fundos avançam"

- "Gigante dos vinhos do Douro avisa que é 'impossível acomodar' tarifas de 50%"

- "Radar África. Lisboa prepara nova linha de crédito para Maputo"

- "Obrigações. Banco central comprou 1,4 mil milhões em dívida"

Jornal Económico:

- "Investidores 'demasiado otimistas' após adiadas novas tarifas à UE"

- "Tecnológica dos EUA ameaça desinvestir de Portugal devido a burocracia 'asfixiante'"

- "Analistas alertam para disrupção no modelo de negócio da Visa e Mastercard após queixa da UE"

- "'Há cada vez mais americanos a investir em Portugal no pós-Trump'. Marco Tairum. CEO da Keller Williams"

- "Euro pode tornar-se a alternativa ao dólar, diz Lagarde"

- "Santarém recebe esta terça-feira 'Rota do Crescimento'"

- "Quatro ex-diretores da Volkswagem condenados. Escândalo 'Dieselgate'"

- "Sonae vende marcas MO e Zippy por 20 milhões"

i:

- "instável"

- 'É uma loucura ter uma sociedade em que tudo é elétrico'. Em vésperas do Dia Mundial da Energia, Mira Amaral fala sobre as renováveis, o reforço da ligação da rede à Europa e a aposta em pequenos reatores nucleares"

- "A energia em Portugal vista à lupa"

- "As lições que aprendemos com o apagão"

- "O nuclear como 'arma de descarbonização maciça'"

- "Do hidrogénio às microalgas. As fontes de energia do futuro"

Record:

- "Benfica. Rui Costa em áudio explosivo após Jamor. 'O Sporting domina esta m...'"

- "Águia toma medidas. Participação disciplinar contra Matheus Reis, Maxi, árbitros e VAR"

- "FC Porto. Gabri Veiga para o Mundial de Clubes"

- "Arábia Saudita. CR7 enigmático. Mensagem soa a despedida"

- "Sporting. Missão tri. Próxima época já arrancou"

- "Tudo sobre o adeus de Gyokeres"

- "Inglaterra. Carro atropela adeptos. 47 feridos na festa do Liverpool"

A Bola:

- " Benfica dispara em todas as direções. Reação bombástica dos encarnados 24 horas após a derrota com o Sporting"

- "Participação disciplinar contra Luís Godinho e Tiago Martins, árbitro e VAR da final da Taça"

- "Participação disciplinar contra Matheus Reis e Maxi Araújo, jogadores do Sporting. Indisponibilidade para receber jogos da Seleção na Luz"

- "Exposição à FIFA, UEFA e IFAB. Suspensa participação no processo de centralização dos direitos televisivos e pedido de audiência ao Governo"

- "Exigida tomada de posição do Conselho de Arbitragem"

- "Rui Costa mantém confiança em Lage"

- "Sporting. Benfica pondera queixa-crime contra Matheus Reis. Do inferno ao céu em sete anos, eis Frederico Varandas. Tornou-se no Jamor o presidente mais titulado dos leões"

- "FC Porto. 'Gabri Veiga é craque mas preferia vê-lo no Benfica'. Ex-águia Seferovic jogou com médio espanhol no Celta de Vigo"

- "Arábia Saudita. Ronaldo deixa no ar possível saída do Al Nassr. 'O capítulo terminou', escreveu nas redes sociais após último jogo da época saudita"

O Jogo:

- "Veiga sorri ao Mundial. Dispensado da seleção de sub-21, está livre para prova nos EUA, faltando acordo entre FC Porto e Al Ahli"

- "Seleções. Samu chamado, Gul deve seguir-se e só Namaso atenua razia no ataque. Aposta: Gil Martins, médio da equipa B, vai renovar e apresenta-se hoje a Anselmi"

- "Josué, em exclusivo, revela fascínio e recomenda tranquilidade. 'Mora é um fora de série'"

- "Benfica. Revolta encarnada. Anunciadas participações contra equipas de arbitragem e VAR, Matheus Reis e Araújo"

- "Ameaças: centralização dos direitos TV e jogos da Seleção na Luz postos em causa"

- "Rui Costa imune à pressão. Mantém intenção de segurar Laje e prepara nova época"

- "Sporting. Gyokeres acima de Kane e Mbappé. Ligado a 124 golos em duas épocas, sueco foi o melhor da Europa"

- "Braga. Racic pede a Salvador para ficar. A 'O JOGO' médio diz torcer para que pague os 2,5MEuro ao Sassuolo"

- "V. Guimarães. Luís Pinto é negociável. Técnico desejado não tem cláusula nem obstáculos do Tondela"

- "Internacional. Tragédia na festa do Liverpool. Condutor atropelou adeptos após cortejo, causando 47 feridos"