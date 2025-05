Iniciativa Liberal quer aumentar rendimentos dos jovens madeirenses

A candidatura da Iniciativa Liberal à Assembleia da República apresentou, esta quinta-feira, 15 de Maio, um conjunto de medidas destinadas a aumentar os rendimentos e criar novas perspectivas para os jovens da Madeira. As propostas fazem parte do último capítulo do Manifesto Eleitoral do partido, intitulado 'Madeira + Jovem'.

Entre as principais medidas destacam-se a redução do IRS para todos os contribuintes, a valorização dos trabalhadores independentes e o alargamento da isenção de IRS aos rendimentos dos trabalhadores-estudantes independentes. O partido propõe ainda a tributação justa para streamers e criadores de conteúdos digitais, bem como um regime fiscal para a mineração de criptoactivos.

A nível de poupança e planeamento financeiro, a Iniciativa Liberal pretende criar contas de poupança e investimento isentas de impostos e desenvolver sistemas de pensões ocupacionais, que oferecem alternativas ao regime de pensões da Segurança Social.

João Côrte Fernandes, cabeça-de-lista pela Madeira, sublinha que "não basta falar de mérito e esforço, é preciso garantir que quem trabalha fica com mais do que uma promessa".