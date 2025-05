Iniciativa Liberal pretende Madeira capaz de atrair e reter os jovens

A Iniciativa Liberal defende que a Madeira seja capaz de atrair e reter os jovens madeirenses. Isso mesmo consta do quarto e último capítulo do seu Manifesto Eleitoral para as eleições do próximo domingo, dia 18 de Maio. Nesse sentido, apresenta um "plano ambicioso para transformar o sistema educativo, com medidas concretas que reforçam os recursos financeiros, devolvem autonomia às instituições e colocam o aluno no centro das decisões".

Esse plano, sob o mote 'Mais Educação, Mais Oportunidades', inclui o reforço do apoio financeiro à Universidade da Madeira e ao ensino profissional, a revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, a criação de um modelo de financiamento direto ao aluno e o aumento da autonomia às universidades e aos politécnicos na selecção dos alunos e na elaboração da oferta educativa.

Além disso, propõe também a valorização do ensino tecnológico e vocacional, a modernização dos currículos, com a introdução de literacias essenciais e competências digitais reais, substituindo modelos desatualizados por ensino computacional, inteligência artificial e pensamento crítico, bem como a promoção da articulação entre as universidades e os politécnicos e as empresas.

O cabeça-de-lista aponta ainda a necessidade de se criar um novo Estatuto do Aluno, incluindo o Aluno Deslocado, bem como a ampliação da rede de residências universitárias e estudantis, através de Parcerias Público-Privadas e do aproveitamento do património imobiliário público.

Para João Côrte Fernandes, “o futuro da Madeira começa nas salas de aula. A escola deve ser um espaço de liberdade, de exigência e de oportunidades, e não uma prisão curricular que limita alunos e professores. Para a Iniciativa Liberal, uma educação mais livre e com mais qualidade é o primeiro passo para uma Madeira mais justa, mais preparada e com mais oportunidades para todos.”