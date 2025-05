Rússia responde a Trump que Putin está a defender o país

A presidência russa afirmou hoje que Vladimir Putin toma as decisões necessárias para garantir a segurança do país em resposta às críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, aos recentes ataques contra a Ucrânia.

Trump afirmou no domingo que Putin "ficou completamente louco" e avisou que qualquer tentativa de conquistar todo o território ucraniano vai levar à queda da Rússia.

"Sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas parte dela, e talvez isso esteja a revelar-se verdade, mas, se ele o fizer, isso levará à queda da Rússia", escreveu Trump nas redes sociais.

O porta-voz do Kremlin, a sede da presidência russa, Dmitri Peskov, desvalorizou a reação de Trump na conferência de imprensa telefónica de hoje, qualificando-a como emocional.

"Este é um momento muito importante que está ligado, naturalmente, à carga emocional de absolutamente toda a gente e a reações emocionais", disse Peskov.

Sobre os ataques, disse que Putin "toma as decisões que são necessárias para garantir a segurança do país", segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia desde sábado, batendo "recordes" consecutivos em relação aos 'drones' utilizados, numa altura em que os Estados Unidos estão empenhados em juntar as duas partes.

Trump disse durante a campanha eleitoral que iria terminar com a guerra em 24 horas, mas todas as iniciativas para pôr termo ao conflito iniciado pela Rússia têm sido infrutíferos.

Kiev anunciou hoje que as forças armadas russas lançaram 335 'drones', um número sem precedentes desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022.

Foi a terceira noite consecutiva de ataques com 'drones' e, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Putin está a demonstrar "o quanto despreza o mundo", numa altura marcada pelos esforços diplomáticos dos Estados Unidos.

"O mundo passa mais tempo a 'dialogar' com ele do que a exercer uma verdadeira pressão", lamentou Zelensky, segundo a EFE.

Peskov disse ainda que o início do processo de negociações entre Moscovo e Kiev é "uma conquista importante" e resultou dos "grandes esforços" feitos pelos Estados Unidos.

"Estamos gratos aos norte-americanos e ao Presidente Trump pela sua contribuição para a organização e o lançamento do processo de negociação", acrescentou.