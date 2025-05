Trump critica ataques russos e considera impor sanções

O Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou hoje os últimos ataques da Rússia à Ucrânia e disse que está a considerar impor sanções a Moscovo porque o Presidente russo, Vladimir Putin, "está a matar muitas pessoas".

"Não gosto do que Putin está a fazer. Está a matar muita gente, e não sei o que lhe aconteceu. Conheço-o há muito tempo. Sempre me dei bem com ele, mas está a disparar 'rockets' contra as cidades e a matar pessoas, e eu não gosto nada disso", disse Trump aos jornalistas na Base Aérea de Andrews, de onde viaja para a Casa Branca depois de passar o fim de semana no seu campo de golfe em Bedminster, Nova Jérsia.

Os comentários de Trump referem-se aos ataques russos à Ucrânia na noite de sábado, os piores em semanas.

Os bombardeamentos fizeram pelo menos 12 mortos e 79 feridos, depois de a Rússia ter lançado centenas de 'drones' e dezenas de mísseis no último dia do processo de troca de 1.000 prisioneiros de cada um dos lados em guerra, acordado na semana passada em Istambul.

Questionado sobre se consideraria impor sanções a Putin por esta última ofensiva, Trump respondeu: "Com certeza. Está a matar muita gente".

"Estamos no meio de negociações e estão a disparar 'rockets' contra Kiev e outras cidades. Não gosto nada", acrescentou o Presidente norte-americano, que se disse "muito surpreendido" com as ações de Moscovo.

Desde que regressou ao poder em janeiro e começou a mediar entre a Rússia e a Ucrânia, Trump tem alertado repetidamente para a possibilidade de impor novas sanções a Moscovo se o Kremlin não fizer esforços para chegar a um acordo de cessar-fogo.

Dada a dimensão dos ataques russos, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu no domingo aos atores internacionais, especialmente os Estados Unidos e os países europeus, que aumentem a pressão sobre a Rússia.