A manchete deste domingo, 25 de Maio de 2025, aponta para 23 vítimas de bullying acompanhadas na Região, sendo que "a realidade deverá ir além dos casos reportados, acreditam as CPCJ, devido ao medo e silêncio que dificultam a actuação".

E continuamos: "Inexistência de estudos na Região dificulta clarificação do problema. Secretaria da Educação prepara equipas nas escolas para detectar e actuar em situações concretas." Matéria extensa e importante para ler entre as páginas 6 e 8.

No artigo da foto principal, contamos que "A cada esquina há pessoas a vender 'bloom'". Um citação de um trabalho do DIÁRIO que "acompanhou estação britânica BBC na realização de documentário sobre esta droga na Madeira e contamos-lhe hoje a história de vida de gente presa a este vício". Para ler siga para as páginas 4 e 5.

Com as Autárquicas já a mexer escrevemos que Albuquerque já decidiu. Assim, "Fernando Góis em São Vicente e Jorge Santos na Ribeira Brava são os nomes escolhidos pelo PSD que obtêm apoios, embora haja vozes discordantes." Matéria que pode encontrar nas páginas 12 e 13.

Saiba ainda que Ivandro, Anjos, Ana Malhoa e Piruka actuam em Câmara de Lobos As Festas de São Pedro meça dentro de um mês. Saiba quando e como vão decorrer na página 35.

Por fim, mais uma cara do 'Geração do Fututo'. Apresentamos mais uma jovem. Veterinária madeirense inova no diagnóstico para animais é o título do artigo que está ao virar da primeira página, na 2 e na 3.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre. Bom domingo.