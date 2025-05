Zelensky anuncia ter recuperado 390 prisioneiros de guerra na Rússia

Kiev, 23 mai 2025 (Lusa) -- O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Ucrânia recuperou 390 pessoas que estavam na Rússia como prisioneiras de guerra, na primeira etapa de um acordo que prevê a troca de 1.000 presos de cada lado.

"A primeira fase do acordo de troca de 1.000 pessoas por outras 1.000 foi concluída", anunciou nas redes sociais, acrescentando esperar que "a troca continue [a realizar-se] no sábado e no domingo".

As autoridades russas avançaram, pouco antes, terem sido trocados 270 militares e 120 civis na sequência de um acordo, realizado na Turquia na semana passada.

Segundo o Ministério da Defesa de Moscovo, os russos libertados pela Ucrânia já se encontram na Bielorrússia, a receber os cuidados médicos e psicológicos iniciais.

A Presidência russa (Kremlin) adiantou que esta "troca em grande escala" vai continuar "nos próximos dias", embora nenhum dos lados tenha definido um prazo para a concretização das transferências de prisioneiros.

O acordo entre as duas partes em guerra aconteceu na semana passada em Istambul, na Turquia, onde tinham decorrido as primeiras conversações entre Moscovo e Kiev nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em 2022.