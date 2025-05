Leonardo Jardim, Abel Ferreira e Renato Paiva nos 'oitavos' da Taça do Brasil

Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo, treinados pelos portugueses Abel Ferreira, Leonardo Jardim e Renato Paiva, respetivamente, qualificaram-se na quinta-feira para os oitavos de final da Taça do Brasil de futebol.

O 'verdão', que tinha vencido por 1-0 no jogo da primeira mão dos 16 avos de final, no estádio do Ceará, voltou a impor-se no confronto entre primodivisionários, por 3-0, em casa, com um 'bis' de Estêvão, aos 67 minutos, de grande penalidade, e 69, e um golo do argentino Flaco López, aos 87.

O Palmeiras, líder do campeonato brasileiro, conquistou quatro vezes a Taça do Brasil (a última em 2020, já sob o comando técnico de Abel Ferreira), menos duas do que o Cruzeiro, recordista de títulos da prova, com seis troféus.

A equipa orientada por Leonardo Jardim ganhou pela mesma margem (3-0) no terreno do Vila Nova, que alinha na segunda divisão, com golos de Eduardo (56 e 75 minutos) e Jonathan Jesus (86), depois de também ter vencido o encontro inaugural, por 2-0, em casa.

O Botafogo seguiu igualmente para os 'oitavos', mas com menos brilhantismo, ao perder por 1-0 no reduto do Capital Brasília, equipa do quarto escalão, na sequência do golo marcado por Rodriguinho, aos 31 minutos, capitalizando o triunfo alcançado no Rio de Janeiro, por 4-0.