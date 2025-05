Trump diz a Netanyahu estar optimista sobre negociações com Irão

O Presidente dos Estados Unidos disse hoje ao primeiro-ministro israelita estar otimista sobre as negociações nucleares com o Irão.

De acordo com a Casa Branca, Donald Trump, que manteve um contacto telefónico com Benjamin Netanyahu, acredita que as negociações sobre o programa nuclear do Irão estão a "ir na direção certa".

O Irão e os Estados Unidos vão realizar na sexta-feira a quinta ronda de negociações nucleares, em Roma, para tentar recuperar um acordo de 2015 do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, no primeiro mandato presidencial de Trump.

Washington quer travar o enriquecimento de urânio iraniano, apesar de Teerão insistir que não haverá qualquer acordo se os Estados Unidos mantiverem esta exigência.

As tensões aumentaram entre os dois países depois de o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, ter dito à cadeia televisiva norte-americana ABC, no domingo, que o enriquecimento de urânio do Irão é uma linha vermelha para Washington.

"Como disse o Presidente, este acordo com o Irão pode resultar em duas saídas: uma solução diplomática muito positiva; ou uma situação muito negativa para o Irão", concluiu Leavitt.

Na conversa telefónica de hoje, Trump e Netanyahu discutiram ainda a morte a tiro de dois funcionários da embaixada israelita em Washington, na quarta-feira.

O ataque ocorreu em frente ao Museu Judaico e o suspeito foi identificado como Elias Rodriguez, de 30 anos, oriundo de Chicago.