Francisco Gomes afirma que este é “um dia importante para a democracia e para o futuro do país”

O deputado e candidato do CHEGA à Assembleia da República, Francisco Gomes, já exerceu hoje o seu direito de voto na Escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal. À saída, destacou que este é “um dia importante para a democracia e para o futuro do país”.

Francisco Gomes sublinhou que, na sua opinião, os madeirenses sempre souberam estar à altura dos desafios que Portugal enfrenta e manifestou confiança de que, mais uma vez, darão o seu contributo para a escolha do novo governo que liderará a nação no próximo ciclo legislativo.

A participação eleitoral é fundamental para que os Madeirenses de Bem vejam as suas legítimas reivindicações respeitadas e respondidas. Votar é uma forma de dizer que não abdicamos do nosso direito a um país melhor e mais responsável perante os jovens, as famílias, os pensionistas e todos aqueles que trabalham de sol a sol". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado reforçou que o voto é uma ferramenta de mudança e que cada cidadão tem o dever cívico de usá-la com consciência e sentido de responsabilidade. Sublinhou ainda que a abstenção só favorece os que nada querem mudar.