II Madeira Maritime Week prossegue hoje

A segunda edição da Madeira Maritime Week prossegue esta quarta-feira, 21 de Maio, no hotel Savoy Palace, na cidade do Funchal.

O evento que vem assinalar o marco de 1.000 navios registados no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), é organizado pelo Governo Regional da Madeira, através da Sociedade de Desenvolvimento, promove, em colaboração com a Associação Europeia Internacional de Armadores de Portugal (EISAP), reunindo dezenas de especialistas internacionais para falar sobre a indústria marítima.

No segundo dia de conferências, estão em destaque vários temas centrais para o sector marítimo, nomeadamente o impacto do registo de mais de 1.000 navios no MAR, os benefícios económicos e industriais para Portugal e para a Madeira, bem como os planos para manter a competitividade da bandeira nacional. Outro tema relevante em debate é a redução da burocracia na indústria marítima, com foco em como simplificar processos administrativos para aumentar a eficiência e a competitividade face a outras regiões fora da Europa. Durante o dia, será também abordada a crescente importância da segurança no transporte marítimo, discutindo as principais ameaças e as actuais medidas de mitigação em vigor.

Confira o programa do segundo dia da II Madeira Maritime Week:

9:30 - Conferência de Abertura - Pedro Calado , secretário-geral da EISAP; Duarte Freitas, secretário Regional das Finanças; Marisa Lameiras da Silva, directora-geral da DGPM;

10 horas - Conferência 1.000 navios registados na Madeira - João Esteves, director técnico do MAR; Cátia Fernandes, advogada da CF Maritime Legal Services; Sven Kruse, director-geral da Victoria Marine Ship Management; Nils-Erik Lund, fundador da Sunstone Maritime Group A/S; René Menzel, director-geral da Hammonia Reederei; Allan Noor, CEO da AMISCO;

11h30 - Fórum Atlântico WISTA: Reduzindo a burocracia na indústria de transporte marítimo - Carla Olival, directora executiva pela Grécia e Oriente Médio da EUROMAR; Marina Pimenta, perita técnica do Governo Regional da Madeira; João Alves, advogado da CF Maritime Legal Services; Claudia Santos Cruz, sócia da Morais Leitão Legal Circle, WISTA Portugal; Jeanne M. Grasso, sócia da Marítima; Blankrome; Nazli Selek, sócia sénior do escritório de advocacia NSN, WISTA International; Nektaria Retsou, Ggerente da Hellas Confidence Shipmanagement;

12h30 - Conferência com foco em Segurança Marítima - Paulo Falé, director de Operações Portuárias e Segurança da APRAM,