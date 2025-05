Bloquistas entoam "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais" após primeiras projeções

Os bloquistas presentes no local escolhido pelo partido para acompanhar os resultados da noite eleitoral das legislativas entoaram hoje "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais", depois de serem conhecidas as primeiras projeções das televisões.

Na Casa do Alentejo, em Lisboa, os bloquistas ouviram sentados nas mesas onde estão a jantar as primeiras projeções das televisões, em três ecrãs diferentes dispostos pelo salão.

Os primeiros minutos foram de silêncio e chegaram a surgir algumas expressões de desalento entre os presentes, onde se encontrava também a coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua.

Pouco depois, os bloquistas entoaram "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais", várias vezes.

A confirmarem-se os valores das primeiras projeções, o BE pode diminuir a sua representação parlamentar.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o BE elegeu cinco deputados, dois por Lisboa (Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo), dois pelo Porto (Marisa Matias e José Soeiro) e uma por Setúbal (Joana Mortágua) e foi a quinta força política mais votada, com 4,36 % dos votos a nível nacional.