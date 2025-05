"Portugal virou o bar aberto da Europa", diz Francisco Gomes

O deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, acredita que as políticas têm vindo a ser seguidas pelos governos do PS e PSD, no que diz respeito à imigração, estão a conduzir o país à "ruptura" e a "ameaçar a segurança da sociedade portuguesa".

"A criminalidade aumentou e as violações estão no ponto mais alto dos últimos dez anos. Que faz o governo? Gasta 30 milhões em centros para imigrantes e cria uma via verde para que entrem mais rápido. Portugal virou o bar aberto da Europa!", diz o parlamentar em nota enviada às redacções.

Aponta para os últimos dados da AIMA, que indicam que já existem 1,9 milhões de imigrantes a viver em Portugal, um número que Francisco Gomes diz que pode atingir os 3 milhões, se for tomado em conta o efeito do reagrupamento familiar.

“Já temos crises instaladas na habitação, na saúde, na educação e na segurança social. Não temos mais capacidade para absorver o que está a entrar no país, mas o governo não faz nada. A não ser que se trave a loucura, estamos a caminhar para o colapso da coesão social", disse.

Segundo Francisco Gomes, o fluxo de imigrantes que se tem vindo a verificar em Portugal está, também, a abrir a porta à criminalidade. O parlamentar afirma que as autoridades nacionais não estão a verificar os antecedentes criminais das pessoas que entram no país e que, também por isso, o país está, a seu ver, a tornar-se num polo de criminalidade.

A concluir, indica quatro medidas que o partido pretende ver implementadas em Portugal em matérias de imigração, nomeadamente a recuperação do SEF, quotas para a imigração, deportação de imigrantes ilegais e que cometam crimes graves e a obrigatoriedade um período mínimo de cinco antes de descontos, antes de qualquer elegibilidade para subsídios do Estado.