Em dia de aniversário, o presidente do Partido Socialista (PS) da Madeira, Paulo Cafôfo, foi votar à Escola da Vargem, no Caniço, onde aproveitou para salientar os três aspectos importantes que estão em causa nestas eleições legislativas nacionais.

"Hoje é um motivo para celebrar a vida, mas também um motivo para celebrar a Democracia", começou por salientar, pois acredita que "com esta eleição nós, como cidadãos, cumprimos o nosso dever democrático e, portanto, é sempre bom enaltecer que nos tempos conturbados em que vivemos, a Democracia é sempre para ser exercida".

Outros dois motivos que Paulo Cafôfo entende "serem importantes para as pessoas virem votar" é que "estas eleições são importantíssimas, não só porque vamos eleger, a partir daqui os deputados à Assembleia da República, e reforço a necessidade de aqueles que forem eleitos e eleitas defenderem da melhor forma a Madeira, pois julgo que a Madeira deve estar acima de qualquer interesse partidário", pelo que acredita que "as escolhas devem ser feitas nas pessoas que estão em melhores condições para defender, com garra, a nossa Região".

E, por fim, são importantes, porque "na sequência da eleição dos deputados, iremos ter um novo governo e um novo primeiro-ministro e, portanto, tudo o que são as relações com a Madeira são afectadas, para o bem ou para o mal, com o futuro primeiro-ministro", frisou, sendo "mais do que motivos para as pessoas virem votar", incentivou em reforço.