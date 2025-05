Entradas irregulares na UE recuam 27% entre Janeiro e Abril

O número de passagens irregulares nas fronteiras da União Europeia (UE) teve um recuo homólogo de 27% entre janeiro e abril de 2025, para quase 47.000, de acordo com os dados preliminares hoje divulgados pela Frontex.

A tendência em baixa já registada em 2024 continua em todas as principais rotas migratórias para a UE, variando entre 58% de recuo na rota dos Balcãs Ocidentais e 3% na rota do Mediterrâneo Central, segundo os dados da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex.

A rota do Mediterrâneo Central, para Itália, registou, com a primavera e melhores condições meteorológicas, uma subida mensal de 40% face a março, recuando uns ligeiros 3% na comparação com o período entre janeiro e abril de 2024, para as 15.718 travessias irregulares da fronteira.

O Mediterrâneo Oriental, para a Grécia,foi a segunda rota mais ativa de entrada na UE entre janeiro e abril deste ano, com 12.228 travessias, um recuo homólogo de 30%, quase um terço.

Na rota da África Ocidental, para as Canárias, o número de travessias ilegais da fronteira recuaram 34% para as 10.424.

No Mediterrâneo Ocidental, para Espanha continental, o número de entradas irregulares na UE teve um abrandamento homólogo, entre janeiro e abril, de 10%, para 3.547.

No link em baixo pode ver o mapa interactivo que apresenta a situação migratória actual na Europa. Cada círculo representa uma das principais rotas migratórias para a UE. Clique num círculo ou num dos países de origem para ver mais detalhes.