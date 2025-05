Bombeiros simulam incêndio na Escola dos Louros

Está a decorrer esta manhã um simulacro de incêndio na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros.

O exercício conta com a participação de oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estão a simular um incêndio numa cozinha que provocou uma vítima.

No local está também a Polícia de Segurança Pública, assim como elementos do Serviço Regional de Protecção Civil e do Serviço Municipal de Protecção Civil.