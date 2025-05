Morreu ex-Presidente uruguaio "Pepe" Mujica aos 89 anos

O ex-Presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, símbolo da esquerda latino-americana, morreu hoje aos 89 anos, informou o atual chefe de Estado, Yamandu Orsi,

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso camarada 'Pepe' Mujica. Presidente, ativista, líder e guia. Vamos sentir muito a sua falta, meu velho", escreveu Orsi na rede X.

Apelidado como "o presidente mais pobre do mundo", Mujica revelou no início deste ano que um cancro no esófago, diagnosticado em maio de 2024, se tinha espalhado e que o seu corpo envelhecido já não tolerava o tratamento.