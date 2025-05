Governo relança moeda electrónica da Madeira

A notícia com maior destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o Governo relança a moeda electrónica da Madeira. A plataforma de pagamentos tinha sido suspensa com a queda do executivo, mas já está “em fase bastante avançada”. O projecto da Economia Digital, onde já foram investidos 180 mil euros, aguarda ‘luz verde’ do Banco de Portugal.

Destaque tem, também, o novo Papa, visto como a nova face de Francisco. Robert Prevost, cardeal progressista, seguidor de Santo Agostinho e natural do Estados Unidos da América, foi escolhido à terceira votação no segundo dia de conclave, tornando-se no 267.º líder da Igreja Católica. Leão XIV pede ajuda para “construir pontes com o diálogo e o encontro”. O bispo do Funchal promete acompanhá-lo no “serviço do Evangelho e da salvação do Mundo”. Em Machico, há quem sonhe um dia ver José Tolentino de Mendonça Papa.

Nas demais chamadas à primeira página, saiba que Paulo Esteireiro é o novo presidente do Conservatório e que sete equipas de saúde mental reforçam centros de saúde.

Além disso, havia quem sonhasse voltar a ver o 1.º de Maio. José Luís Nóbrega perdeu a visão há quatro anos. Uma operação realizada em Março possibilitou ao ‘Viola’, eleito sócio do ano na gala do centenário do clube, reviver em pleno os jogos no Palheiro Ferreiro.

Estas e outras notícias foram escritas para si.

