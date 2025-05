Metro de Londres afectado por falha de energia

Várias linhas da rede do metropolitano de Londres foram suspensas ou interrompidas hoje devido a uma falha de energia, afirmou a autoridade de transportes da capital britânica.

Na página de Internet da Transport for London informa-se que três linhas linhas do metro foram suspensas devido a uma falha de energia e outras quatro registam atrasos graves e suspensões parciais.

Segundo a estação pública BBC e outros meios de comunicação social britânicos, o corte aconteceu pelas 14:30, durou apenas alguns minutos e a eletricidade já foi reposta.

No entanto, a suspensão resultou na perturbação do serviço e no encerramento de algumas estações no centro de Londres.

Segundo as autoridades, o Metro de Londres transporta em média dois milhões de pessoas por dia.